باناسونيك تنهي إنتاج أقراص بلو راي بسبب انخفاض الطلب

المصدر: البيان

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قالت شركة باناسونيك اليابانية العملاقة للإلكترونيات إنها ستنهي إنتاج أقراص بلو راي للتسجيل في فبراير المقبل، وفقاً لوكالة "جيجي برس".

ستخضع جميع هذه المنتجات المباعة في السوق المفتوحة لوقف الإنتاج. لن يتم إطلاق أي منتجات لاحقة.

قالت باناسونيك إنها وجدت صعوبة في الاستمرار في تأمين الأرباح وسط انخفاض الطلب على أقراص بلو راي.

بدأت الشركة في بيع أقراص بلو راي للتسجيل في العام 2006. إلا أن الطلب على المنتجات قد تضاءل مع تحسن سعة محرك الأقراص الثابتة. كان انتشار أسلوب الحياة الذي يشاهد فيه الأشخاص مقاطع الفيديو في أي وقت وفي أي مكان باستخدام أجهزة مثل الهواتف الذكية وراء تراجع مبيعات أقراص بلو راي.

ومع ذلك، قالت باناسونيك إنها ستواصل إنتاج مسجلات بلو راي.