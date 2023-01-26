"ميتا" تعيد ترامب يعود إلى فيسبوك وإنستغرام

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركة ميتا العملاقة للتواصل الاجتماعي أول امس الثلاثاء أنها ستعيد قريبا تفعيل حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام وفق "قواعد حماية جديدة"، بعد عامين من حظره في أعقاب اعتداء أنصاره العام 2021 على مبنى الكابيتول.

وقال بيان صادر عن نيك كليغ رئيس ميتا للشؤون الدولية "سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن إعادة الحسابين ستترافق مع "قواعد حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات".