6 مميزات جديدة لمستخدمي تطبيق واتسآب

المصدر: وكالات

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مميزات عديدة طرحها تطبيق «واتساب» لمستخدميه خلال الأيام الماضية؛ من أجل تسهيل مهمة التواصل مع بعضهم عبر الدردشة النصية أو عن طريق التواصل الصوتي.

ومن المنتظر أن يتمتع مستخدمو أنظمة أندرويد وiOS على واتساب بالمميزات الجديدة، وفقا لما ذكره موقع «wabetainfo» المتخصص في نقل الأخبار المتعلقة بتطبيق المراسلة الشهير.

مميزات واتساب الجديدة

- تم إصدار تطبيق واتساب لنظام التشغيل iOS 23.1.75 في متجر التطبيقات، ما يمنح المستخدمين القدرة على البحث عن الرسائل حسب التاريخ.

- منح تطبيق المراسلة الفورية، مستخدميه القدرة على حظر المستخدمين مباشرة ضمن قائمة الدردشة والإشعارات، وهو متاح لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين يقومون بتثبيت واتساب بيتا لتحديث أندرويد 2.23.2.10.

- القدرة على مشاركة الملاحظات الصوتية عبر تحديثات الحالة على iOS beta بعد تثبيت واتساب بيتا لتحديث iOS 23.2.0.70.

- يعمل واتساب على عملية استلام سجل الدردشة من جهاز أندرويد القديم دون استخدام Google Drive، والمخطط لإصداره في التحديث المستقبلي للتطبيق.

- في آخر تحديث لتطبيق واتساب لنظام iOS المتوفر على App Store، يقدم واتساب اختصارات جديدة لتسهيل التفاعل على المجموعة.

- يعمل واتساب على إرسال الصور بجودتها الأصلية بفضل الإعداد الجديد المتاح في محرر الرسم، لتحديث مستقبلي لتطبيق أندرويد.