اشتراكات جديدة تتيح تصفح «تويتر» من دون إعلانات

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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أعلن إيلون ماسك، رئيس «تويتر»، أن خدمة الاشتراك المدفوعة في الشبكة ستعرض إعلانات أقل للمستخدمين بما يشمل فئة خالية تماماً من الإعلانات. ويأتي الإعلان في وقت تواجه فيه الشبكة الاجتماعية وضعاً اقتصادياً ضبابياً منذ استحواذ ماسك عليها في أكتوبر. كتب ماسك على حسابه على تويتر أمس: «الإعلانات متكررة جداً على «تويتر» وكبيرة جداً. نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبين معاً في الأسابيع المقبلة».

وأشار إلى أن الشبكة ستتيح «اشتراكاً أعلى سعراً لا يتضمن أي إعلانات» وسيكون هذا تغييراً جذرياً في نموذج الأعمال في «تويتر»، التي اعتمدت حتى الآن على الإعلانات الموجهة لتوليد الإيرادات، قبل إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع في منتصف ديسمبر،لكن الإعلانات شكلت موضع تساؤلات بالنسبة لتويتر أخيراً، بعد أن طرد ماسك حوالي نصف موظفي الشركة أواخر العام الماضي وأثارت الخطوة مخاوف من أن الشركة لم يعد لديها عدد كافٍ من الموظفين للإشراف على المحتوى.

وقال ماسك إن استراتيجيته تتمثل في خفض التكاليف بشكل كبير مع زيادة الإيرادات وإن خدمة الاشتراك الجديدة المسماة «تويتر بلو»، التي تمنح المستخدمين علامة توثيق زرقاء مقابل دفع رسوم تساعد في الوصول إلى هذا الهدف.

وتبلغ تكلفة الخدمة 11 دولاراً شهرياً في أمريكا وهي متاحة على أنظمة تشغيل هواتف أندرويد وآي أو إس، وتتوفر اشتراكات أيضاً مقابل 8 دولارات شهرياً أو 84 دولاراً في السنة بسعر مخفض.