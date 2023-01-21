كيف تستخدم ميزة الوضع الهادئ على إنستغرام؟

المصدر: البيان

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أدخلت شركة ميتا مؤخراً الوضع الهادئ على إنستغرام، الميزة، كما يوحي الاسم، ترسل التطبيق إلى الوضع الهادئ حيث لا يتلقى المستخدمون أي إشعار دفع بعد تمكينه. تم تصميم الميزة لمساعدة المستخدمين على تقليل استخدام إنستغرام.



ومع ذلك، لا يتعلق الأمر فقط بكتم صوت جميع الإخطارات. الميزة تفعل أكثر من ذلك بكثير. على سبيل المثال، فهي تخبر المستخدمين الآخرين الذين يحاولون إرسال رسالة إليك تفيد بأن المستخدم لم يتم إخطاره. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعرض أيضًا رمز الوضع الهادئ في ملف التعريف لتذكير المستخدمين بأنهم في الوضع الهادئ، وفقا لليوم السابع.



لذلك، إذا كنت تتطلع أيضًا إلى أخذ استراحة من إنستغرام أو تريد ببساطة تقليل الاستخدام، فإليك كيفية تمكين الوضع الهادئ:

تأكد من تنزيل أحدث إصدار من تطبيق إنستغرام على هاتفك الذكي عبر متجر Google Play أو Apple App Store.

من المهم ملاحظة أن الميزة متوفرة حاليًا في بلدان محددة، لذا، عليك الانتظار حتى وصولها.



ومع ذلك، إذا كنت تريد معرفة مكان العثور على الميزة عند وصولها، فإليك الخطوات.



- افتح تطبيق إنستغرام المحدث على هاتفك الذكي.



- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية من التطبيق واضغط على الأشرطة الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا.



- اختر الإعدادات → الإخطارات → الوضع الصامت.



- لتمكينه، ما عليك سوى تمكين التبديل.

