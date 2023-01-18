سامسونغ تفتتح مواقع تجربة أجهزة جالاكسي حول العالم الشهر المقبل

المصدر: يونهاب

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قالت شركة "سامسونغ للإلكترونيات" أمس الثلاثاء إنها ستدير العشرات من "مواقع تجربة جالاكسي"(Galaxy Experience Spaces) حول العالم بعد حدث إطلاق منتج في أوائل الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تقدم أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم هواتف "جالاكسي إس" الذكية الجديدة في سان فرانسيسكو في 1 فبراير في أول حدث للكشف وجها لوجه منذ 3 سنوات بعد أن تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في تعطيل الحدث نصف السنوي غير المتصل بالإنترنت.

في حين أن "سامسونغ" لم تشارك مجموعة المنتجات التفصيلية، فمن المتوقع أن يتم الكشف عن الهواتف الذكية الرائدة "جالاكسي إس 23" في هذا الحدث.

وتم الكشف عن سلسلة الهواتف الذكية "جالاكسي إس 22" في فبراير الماضي.

وقالت الشركة إنه يمكن للزوار التفاعل مع أجهزة "جالاكسي" التي تم الكشف عنها حديثا في 29 موقعا تفاعليا لتجربة أجهزة "جالاكسي" في سان فرانسيسكو ولندن وباريس ودبي ومواقع أخرى.

وقالت "ستيفاني تشوي"، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة قسم التسويق عبر الهاتف المحمول في "سامسونغ": "نحن متحمسون لتوسيع مساحات تجربة جالاكسي لتزويد المزيد من الأشخاص حول العالم بنظرة شخصية وغامرة لكل ما تقدمه تكنولوجيا سامسونغ ونهجنا في الابتكار الهادف".

وقالت الشركة إن "سامسونغ" افتتحت متاجرها التجريبية الأولى في أغسطس 2022 في نيويورك ولندن لجعل تجربة "جالاكسي" مفتوحة ومتاحة لأكبر عدد ممكن من الناس.