«بيع الأسماء المستعارة» فكرة جديدة لزيادة إيرادات تويتر

المصدر: البيان

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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن شركة تويتر تدرس إمكانية بيع الأسماء المستعارة لحسابات بعض مستخدمي الشبكة، بهدف زيادة الإيرادات.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية فإن «الشركة بدأت مناقشة فكرة إمكانية إجراء مزادات عبر الإنترنت لبيع الأسماء المستعارة أو ما يعرف بالـNicknames لمستخدمي تويتر، حيث يمكن لبعض المستخدمين الحصول على أسماء معينة كان قد استخدمها غيرهم عبر الشبكة، وأن هذه الخطوة قد تساعد تويتر على زيادة الإيرادات».

وأشارت إلى أنه من غير المعروف بعد فيما إذا كانت «تويتر» ستمضي في هذه الفكرة، كما لم يتم الكشف عن أن الفكرة ستشمل جميع الأسماء المستعارة لمستخدمي الشبكة أم بعضها.

وكانت بعض مواقع الإنترنت أشارت سابقا إلى أن الحديث عن بيع الأسماء المستعارة للحسابات في «تويتر» كان قد بدأ منذ ديسمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة «تليغرام» أقدمت على مثل هذه الخطوة في أكتوبر الماضي، وتم بيع بعض الأسماء المستعارة للحسابات مقابل مبالغ مادية، ومن بين أغلى الأسماء المستعارة التي تم بيعها كان «@news»، إذ بيع مقابل 1.8 مليون دولار.