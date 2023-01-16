إنهاء خاصية «سناب كاميرا»

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت شركة تطبيق المحادثة «سناب شات» حذف تطبيق «سناب كاميرا»، وهو عبارة عن تطبيق كاميرا ويب يتيح للمستخدم الظهور أمام الطرف الآخر في المحادثة في صورة حيوان أو جمجمة محترقة أو نسخة غريبة من نفسه أثناء محادثات الفيديو. وأعلنت الشركة اعتزامها حذف هذا التطبيق اعتباراً من 25 يناير الجاري من نسختي «سناب شات» للأجهزة بنظامي ويندوز وماك.

واشتهر تطبيق «سناب كاميرا» الذي يمكن استخدامه ككاميرا افتراضية في أي محادثة فيديو، أثناء جائحة فيروس «كورونا» المستجد، عندما تم استخدامه لإضفاء أجواء من المرح على محادثات الفيديو عبر «زووم».