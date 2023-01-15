سناب شات تحذف خاصية مهمة من التطبيق

المصدر: د ب ا

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قررت شركة تطبيق المحادثة سناب شات حذف تطبيق سناب كاميرا وهو عبارة عن تطبيق كاميرا ويب يتيح للمستخدم الظهور أمام الطرف الآخر في المحادثة في صورة حيوان أو جمجمة محترقة أو نسخة غريبة من نفسه أثناء محادثات الفيديو.

وأعلنت الشركة اعتزامها حذف هذا التطبيق اعتبارا من 25 يناير الحالي من نسختي سناب شات للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز والتي تعمل بنظام التشغيل ماك.

واشتهر تطبيق سناب كاميرا الذي يمكن استخدامه ككاميرا افتراضية في أي محادثة فيديو، أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، عندما تم استخدامه لإضفاء أجواء من المرح على محادثات الفيديو التي كانت تتم عبر تطبيق زووم لمؤتمرات الفيديو.

جاء قرار حذف التطبيق بعد امتلاء مواقع التواصل الاجتماعي بقصص المستخدمين الذين لم يتمكنوا من إيقاف فلاتر الوجوه الساخرة أثناء اشتراكهم في محادثات جادة بشأن العمل عبر تطبيق زوم على سبيل المثال.

فإذا كنت من عشاق مرشحات الوجه المرحة في سناب شات، وتعتقد أن زملاءك لن يتعرفوا عليك بدون شاربك المزيف أو بالوجه الغريب الأخضر، أو بفلتر نظارة الشمس، سيكون خيارك الوحيد هو استخدام محادثات الفيديو في سناب شات أو استخدام مرشحات "أفاتار" في زوم.

وفي حال رغبة المستخدم في استمرار استخدام المرشحات من سناب كاميرا على جهاز الكمبيوتر المكتبي، لن يتمكن من عمل ذلك إلا باستخدام محادثات الفيديو في تطبيق سناب شات فور ويب في المستقبل. وهذه المرشحات تسمى لينسيس أون سناب شات، وهي متاحة أيضا لمحادثات الفيديو على الهواتف الذكية.

وبعد 25 يناير، لن يستطيع المستخدمون تنزيل تطبيق سناب كاميرا من سنات شات، ولن يظل يعمل على الأجهزة المثبت عليها.