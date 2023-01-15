الساعات الذكية العاملة بنظام التشغيل وير أو.إس توفر خدمة الملاحة

المصدر: د ب ا

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حتى الآن مازال استخدام الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل وير أو.إس من جوجل في وظائف الملاحة يحتاج إلى اتصالها المستمر بالهاتف الخاص بالمستخدم.

ولكن مع تحديث نظام التشغيل بالإصدار وير أو.إس3 يمكن لأي ساعة ذكية تحتوي على جهاز استقبال بيانات تحديد الموقع العالمي بالأقمار الصناعية (جي.بي.إس) الموجود في كل الساعات تقريبا ونظام البيانات الخلوية الموجود في بعض الساعات يمكن للمستخدم ترك هاتفه الذكي أثناء قيادة الدراجة أو السير في طريق جديد والاعتماد على الساعة في التوجيه الملاحي له.

وتستخدم الساعة تطبيق مابس للخرائط لحساب الطرق وتوجيه المستخدم للانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب حتى إذا لم يكن معه الهاتف المحمول.

وهذا التطور نبأ سار بالنسبة لعشاق الرياضة أو أي شخص لا يريد حمل هاتفه أثناء سيره في طرق جديدة.

كما أنه نبأ جيد بالنسبة لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، التي تعتبر متخلفة في خصائصها عن ساعات آبل التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس.

ومن الناحية النظرية، يمكن أن تحتاج الساعة الذكية إلى وحدة اتصال لاسلكي واي.فاي لكي تتصل بالإنترنت المطلوب، لكن مستخدمي نظام الملاحة المستقل مابس الذين يريدون مراجعة البيانات في أي وقت وأي مكان لن يتمكنوا من الاعتماد على اتصال واي فاي وسيحتاجون إلى ساعة ذكية مزودة بنظام اتصال خلوي.