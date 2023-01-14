لماذا تحتوي سماعات إيربودز على فتحات تهوية؟

المصدر: البيان

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يمكن التعرف بسهولة على إيربودز من آبل بفضل تصميم جذعها المميز وفتحات التهوية من الخارج. فعلى مدار ثلاثة أجيال من تاريخ إيربودز، تلاعبت آبل بتصميم فتحة التهوية لتحسين أداء الصوت.

ووفقا لموقع 24 الإخباري، غيرت فتحة التهوية أشكالها، لتوفير تجربة استماع مميزة للموسيقى.

وتشير صفحة المنتج الرسمية لشركة آبل إلى أن هذه الفتحات تستخدم لمعادلة الضغط وتقديم تجربة ارتداء أكثر راحة وكذلك تلعب أيضاً دوراً مهماً في تحسين أفضل ميزات إيربودز، مثل وضع الشفافية وإلغاء الضوضاء النشط.

تعمل فتحة التهوية في الواقع كقناة مهمة لتدفق الهواء من الخارج. مع إغلاق شبكة السماعة الرئيسية بإحكام من الخارج، تسمح الفتحات بحركة الهواء بين الداخل والخارج، بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد أيضاً في تجنب الشفط بعد أن تصبح سماعات الأذن ضيقة داخل قناة الأذن.

وإذا قمنا بتغطية فتحات التهوية على إيربودز، فسيبدو إخراج الموسيقى مختلفاً، خاصة داخل الترددات المنخفضة والمتوسطة للصوت.

ومن الضروري أن نحافظ على نظافة هذه السماعات لأن الكثير من الأشخاص لا يقومون بتنظيف سماعات الأذن الخاصة بهم كل يوم.

وبمرور الوقت، يسد شمع الأذن والغبار والأوساخ فتحة التهوية، مما يقطع تدفق الهواء ويؤثر على إخراج الصوت، فضلاً عن كفاءة وضع الشفافية.

لتنظيف السماعة وفتحات التهوية يمكن اتباع ما يلي، وفق ما أورد موقع سلاش غير الإلكتروني:

- استخدم قماشاً خالياً من النسالة لتنظيف سماعات الأذن، وخاصة منطقة التهوية.

- لا تضع إيربودز تحت الماء الجاري لإزالة الأوساخ. فهي ليست مقاومة للماء باستثناء نوع IPX4.

- لإزالة العناصر المعرضة للبقع مثل الزيت أو البلسم أو الصابون أو صبغة الشعر، حاول تنظيف إيربودز بقطعة قماش ناعمة ورطبة. ويجب التأكد من أن سماعات الأذن جافة تماماً قبل إعادتها إلى علبة الشحن.

- أما بالنسبة لمنطقة الشبكة، فإن أفضل طريقة لتنظيفها هي باستخدام قطعة قطن. ومع ذلك، يمكنك إزالة أطراف الأذن وغسلها تحت الماء الجاري، ولكن يجب تجنب أي مادة كيميائية.

- وفيما يتعلق بالمنظفات التي تحتوي على الكحول، فإن آبل تقترح مناديل كحول الأيزوبروبيل بنسبة 70%، أو مناديل كحول إيثيلي بنسبة 75%، أو مناديل كلوركس. لكن يجب الانتباه إلى أن هذه المنظفات الكيماوية مخصصة فقط للسطح الخارجي.