«هونر» تعتزم رفع حصتها في سوق الهواتف الذكية في الإمارات إلى 20 % في عامين

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكد مفيجيان رئيس شركة الهواتف الصينية «هونر» في الخليج عزم الشركة رفع حصتها الإجمالية في سوق الهواتف الذكية في الإمارات من 10 % حالياً إلى 20 % خلال العامين المقبلين، مؤكداً نظرته الإيجابية لسوق الهواتف الذكية في الدولة الذي قال إنه حقق نمواً بنسبة 10 % نهاية العام الماضي بالرغم من الظروف الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي.

وأضاف مفيجيان في تصريحات على هامش إطلاق الشركة بدبي اليوم هاتفها الذكي المتوسط الجديد «هونر إكس 9 إيه» HONOR X9a، إن الشركة التي تمتلك ستة مراكز للبحوث والتطوير في العالم تهدف أن تكون أحد أهم ثلاث علامات في سوق الهواتف الذكية الفاخرة في دول الخليج بحلول 2025، وذلك من خلال توفير أنظمة تشغيل عالية الجودة في هواتفها بالإضافة إلى تعزيز دعمها لقنوات البيع من الموزعين، وكذلك تركيز العلامة على الابتكار وتزويد المستهلكين ببيئة متكاملة مع أجهزتهم الأخرى.

وزودت «هونر» هاتف «هونر إكس 9 إيه» الذي يتميز بتصميم أيقوني جديد للكاميرا أطلقت عليه الشركة «العين الديناميكية» بأقوى شاشة عرض منحنية في فئته. كما يقدم الهاتف الذي يعد أحدث إضافة لسلسلة «هونر إكس» – تحسينات مهمة بالنسبة لشاشة العرض، البطارية، والأداء. حيث يأتي مع شاشة عرض «أموليد» منحنية 120 هرتز، وبطارية ضخمة 5100 مللي أمبير، وسعة تخزين كبيرة تبلغ 256 جيجابايت، كل ذلك في تصميم نحيف.

ولفت مفيجيان إلى أن «هونر» تهدف من خلال إطلاق الهاتف الجديد، الذي يتوفر بثلاثة ألوان مذهلة: التيتانيوم الفضي، أسود منتصف الليل والأزرق المحيطي، إلى جعل التكنولوجيا أسهل للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط من خلال التصنيع المتين. وأضاف: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة في السوق للمستهلكين العالميين من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر. وكونه يتمتع بتحسينات جوهرية، يقدم هاتف «هونر إكس 9 إيه» أحدث حلول الهواتف الذكية التي توصلنا لها، بما في ذلك شاشة عرض استثنائية وتصميم رائع، مع أسعار مناسبة. الأمر الذي يضع معايير جديدة لفئة الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة».

ولفت مفيجيان خلال استعراض الهاتف الجديد إلى أن الشركة تنوي إطلاق أول هواتفها القابلة للطي في الإمارات خلال شهر مايو المقبل، فيما يتوقع لتلك الهواتف أن تكون حلبة لتنافس شركات الهواتف الذكية الرائدة عالمياً خلال هذا العام، حيث يتابع المستهلكون بشغف السباق لمعرفة من سيقود الابتكار في هذه الفئة من الهواتف التي تجمع بين الهاتف والتابلت.

تصميم أنيق

وصمم هاتف «هونر إكس 9 إيه» بشاشة عرض منحنية بزاية 45 درجة من نوع AMOLED 120 هرتز، ولذلك فإنها توفر استجابة ممتازة أثناء ممارسة الألعاب أو المشاهدة، كما تدعم الشاشة 1.07 مليار لون ما ينتج صوراً زاهية بمستويات مبهرة من الوضوح وألوان تطابق الواقع. إلى جانب الحواف فائقة النحافة التي تجعل نسبة الشاشة إلى الجسم 93 %، والزجاج المنحني المقوى، فإن شاشة العرض الرائدة في هاتف HONOR X9a تقدم تجربة مشاهدة استثنائية.

وأثناء ممارسة الألعاب، عندما يحتاج اللاعب إلى القيام بردود أفعال سريعة، فإنه سيقدر في هذه اللحظة الاستجابة السريعة لشاشة هاتف HONOR X9a، والتي تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل حساسية لمس الشاشة 300 هرتز، ما يمكن الجهاز من تسجيل أو القيام برد فعل على ما يقوم به المستخدم على الهاتف في اللحظة نفسها. ولأنه من الوارد أن يقوم المستخدم بالإمساك بالهاتف بيدٍ واحدة، يقدم هاتف HONOR X9a خاصية منع لمس الشاشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، من أجل منع اللمس العشوائي للشاشة.

العين الديناميكية

ويتبنى هاتف «هونر إكس 9 إيه» الكاميرا الدائرية الجمالية ذاتها الخاصة بتلك الموجودة في هواتف السلسلة «ماجيك» حيث يأتي هاتف «هونر إكس 9 إيه» مع تصميم كاميرا الـ Dynamic Eye المتماثل في الخلفية، ما يجعل الهواتف ذات التصاميم الراقية متاحة للجميع. ويجلب تصميم كاميرا الـ Dynamic Eye جمال التوازن والانسجام إلى الحياة بكاميراته الثلاث الموزعة حوله في شكل دائري متماثل، إلى جانب ضوء الوميض.

تم تصميم الكاميرات على شكل عيون نجوم في دائرة مثالية، حيث تتميز حلقة الـ العين الديناميكية في هاتف «هونر إكس 9 إيه» بحافة واضحة تترك مساحة داخلية أكبر من الجيل السابق، الغرض منها هو تكوين التنوع والجمال في مساحة دائرية متوازنة. إن كاميرا الـ Dynamic Eye هي بمثابة عين النجم التي ترى الجمال. أما الفضاء داخل العين فيرمز إلى الجمال الكامن في الأشياء الدائرية، ابتداءً من الذرة وحتى النجمة. يرمز التصميم البسيط والأنيق إلى الإمكانات غير المحدودة لكل فرد، مما يلهم المستخدمين لتسخير إبداعاتهم وتحقيق المزيد في الحياة.

أما الكاميرات الثلاث المثبتة حول الـ Dynamic Eye، فإنها تسمح للمستخدمين بالتقاط لحظات حياتهم اليومية في صور وفيديوهات، والتي يمكنك مشاركتها بين الأصدقاء والعائلة بكبسة زر، وهي تأتي كالتالي: كاميرا أساسية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجابكسل، كاميرا بزاوية عريضة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل.

وبدءاً من يوم 14 يناير، ستكون نسخة هاتف «هونر إكس 9 إيه» (256 جيجابايت) متاحة للطلب المسبق في أسواق الإمارات عبر متجر «هونر» الإلكتروني، إلى جانب متاجر أكسيوم، كارفور، إيماكس، اتصالات، جامبو، KM Trading، لولو، نستو، وشرف دي جي، وذلك بسعر 1299 درهماً. عند الشراء، سيحصل الجمهور على هدايا مجانية بقيمة 268 درهماً إماراتياً، منها سماعة HONOR CHOICE Earbuds X وعام واحد من الضمان. إلى جانب ذلك، ستكون نسخة هاتف HONOR X9a (128 جيجابايت) متاحة حصرياً على المتجر الإلكتروني بسعر 1199 درهماً، ومعها هدايا مجانية تشمل سماعة HONOR CHOICE Earbuds X وعام واحد من الضمان.