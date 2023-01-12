خبير تقني: الشاحن وسيلة سهلة لاختراق الهواتف الذكية

المصدر: البيان

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حذر خبير تقني من إمكانية اختراق الهواتف الذكية بواسطة الشاحن.

وأوضح المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن الكابل المستخدم للشحن قد يكون وسيلة لاختراق الهواتف الذكية بسهولة ويسر.

وقال، خلال لقائه أمس في قناة «إي تي سي»، إن هناك نوع من الكابلات يطلق عليه «نينجا كابل» يستخدم في اختراق بيانات الجهاز والتحكم فيه.

وأضاف أنه عند توصيل ذلك الكابل بالجهاز يستمد منه طاقة، ويتكون من وحدة بث تسمح له عن طريق الـواي فاي أو البلوتوث بأخذ أوامر من جهاز آخر والتحكم فيه الجهاز ونقل البيانات.

وذكر أن العالم في عام 2023 يشهد تطوراً تكنولوجياً كبيراً يقابله سلبيات عديدة، لذلك يجب تأمين الأجهزة بكل الطرق الحديثة المتاحة.