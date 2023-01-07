تقنية جديدة في «تيك توك» لهواة الأفلام والمسلسلات

المصدر: البيان

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أطلق تطبيق «تيك توك» تقنية يُتوقع أن تثير اهتمام هواة مشاهدة الأفلام والمسلسلات.

وأتاحت التقنية الجديدة للمستخدمين وضع علامات تصنيف (هاشتاغ) على المسلسلات والأفلام في تحميلاتهم مع الربط عبر موقع IMDb للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا المحتوى، وذلك حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.

ومع ميزات الخاصية الجديدة، سيتمكن المستخدمون قريباً من تحديد فيلم أو مسلسل تلفزيوني لربطه بمقاطع «تيك توك» الخاصة بهم.

وسيتم بعد ذلك عرض هذه العلامة فوق التسمية التوضيحية للفيديو، التي بدورها توجه المستخدمين إلى صفحة مخصصة في التطبيق لعرض المعلومات الأساسية حول هذا المحتوى.

وتتيح الخاصية أيضاً النقر للوصول إلى صفحة IMDb الكاملة، إضافة إلى حفظ الفيلم لمشاهدته في وقت لاحق، والعثور على قائمة بمقاطع «تيك توك» الأخرى التي تم ربطها بالعرض نفسه.

يُذكر أن «تيك توك» كان قد أعلن، في وقت سابق، أن مقاطع الفيديو التي تستخدم وسماً خاصاً بالأفلام حققت 25 مليار مشاهدة في التطبيق.