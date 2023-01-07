سوني تطور عالماً افتراضياً لنادي مانشستر سيتي

المصدر: البيان

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أعلنت شركة سوني أنها تطور عوالم افتراضية "مذهلة" لألعاب "بليستيشن"، التي ستكون من أكبر العوالم في ميتافيرز، وفقا لقناة الحرة.

ووفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" عرضت الشركة خلال مؤتمر "سي أيه أس 2023" تجربة سريعة للعالم الافتراضي لنادي "مانشستر سيتي" عبر الميتافيرز.

التجربة السريعة لعالم "مانشستر سيتي" ما هي إلا نموذج أولي أو "إثبات للمفهوم" لما تعمل عليه سوني، حيث ستسمح للجماهير بالمشاركة في أنشطة نسختها الافتراضية من ملعب الاتحاد، مستخدمين شخصياتهم الرمزية.

وقال نامي إيواموتو، مدير المنتجات في سوني، إن العالم الافتراضي سينفرد بتفاعلات فريدة من نوعها، حيث سيتيح للمستخدمين التواصل بطريقة جديدة.

ويسمح العالم الافتراضي الذي عرضته سوني إظهار الملعب والشخصيات من أكثر من منظور، أكان للاعبين أو حارس المرمى أو المشجعين.

وعرضت سوني مقطعا آخر يظهر رصد اللاعبين باستخدام "سبعة أجهزة استشعار" لإعادة إنشائها رقميا في فضاء الميتافيرز، بحسب التقرير.

وأعلن عن الشراكة لأول مرة بين سوني ومانشستر سيتي، في نوفمبر 2021، فيما أشار التقرير إلى أنه بعد أكثر من عام، ما أعلن عنه من غير الواضح إذا ما كان سيتاح للاستخدام، وإن اعتبر أفضل طريقة للتواصل مع المشجعين.

ونقل تقرير "ذا فيرج" بيانا صحفيا لسوني قالت فيه إن المستخدمين سيتمكنون من إنشاء الصور الرمزية على هواتفهم، فيما أكد المتحدث باسم الشركة، يو كيكوتشي، في رسالة للموقع أنه سيتم طرح عالم مانشستر سيتي الافتراضي، في عام 2023.