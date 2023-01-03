صُنع في تونس.. حذاء يشحن الأجهزة المحمولة بالمشي (فيديو)

المصدر: البيان

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توصل مخترع تونسي شاب لتطوير حذاء ذكي يحوّل طاقة المشي إلى تيار كهربائي يشحن التجهيزات الإلكترونية، في منتج يعول عليه لإيجاد مصدر متجدد ونظيف للطاقة.

ونجح ريان المناعي البالغ من العمر 22 عاما، في تصميم حذاء ذكي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تسمح بشحن الهواتف المحمولة والساعات الذكية والألواح الرقمية والسماعات، وفق وسائل اعلام محلية.

وفسر ريان تصميمه، قائلا "الحذاء الذكي مصنوع من الجلد، ومخصص للاستعمال اليومي وينتج طاقة كلما تحرك الذي يرتديه، حيث يحتوي على مكونات في باطن الحذاء موزعة تحت كامل القدم".

وأضاف "تحول تلك المكونات الطاقة الميكانيكية إلى الطاقة الإلكترونية، إذ ترتبط ببطارية مركزة في كعب الحذاء لتخزين الطاقة المنتجة من الحركة، وهي موصولة أيضا بمنفذ الشحن الموجود في كعب الحذاء".

وبلغت كلفة الحذاء حوالي 80 دولاراً، ويمكن بيعه في السوق بحوالي 150 دولاراً، فيما يقول إنّ السعر يعد مناسباً للبعض.

وقال ريان إن فكرة تصميم الحذاء جاءت رغبة منه في حث الموظفين قليلي الحركة على المشي والتحرك أكثر مما يمكن من أجل تحقيق أهدافهم وتوفير طاقة لشحن الأجهزة.

وأكد سعيه أيضا إلى تقليل استهلاك الناس للطاقة العادية، حيث يمكن لكل الأحذية توليد طاقة بديلة عبر حركة الجسم.

يذكر أن ريان كان قد حصل على الجائزة الأولى في المسابقة الأورو متوسطية "الكعب الكريستالي إبداعات 2022 "، ويواصل تعليمه المتخصص في مجال الموضة وتصميم الأحذية.

ويسعى ريان للحصول على الدعم من ممولين أو أصحاب الشركات لإنتاج هذا الحذاء الصديق للبيئة والمنتج للطاقة الكهربائية بتصاميم مختلفة للنساء والرجال. كما يطمح إلى المشاركة في معارض وطنية للتعريف بالحذاء الذي صنعه والوصول لاحقاً إلى العالمية.

صُنع في تونس.. حذاء يشحن الأجهزة المحمولة بالمشيhttps://t.co/gnIc9TOztW pic.twitter.com/MrpBbmIQm6 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 3, 2023