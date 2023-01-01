تطبيق جديد لمساعدة العائلات في العثور على المفقودين

المصدر: د ب ا

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طورت مبرمجة أمريكية تدعى إليزابيث سمارت تطبيقا جديدا يساعد في الوصول إلى الأشخاص المفقودين أو المخطوفين بصورة أسرع، بعد أن عانت في طفولتها من تجربة اختطاف قبل أن يتم تحريرها، بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وأطلقت سمارت تطبيق جارديان في الولايات المتحدة لمساعدة العائلات في تحديد موقع أي فرد مفقود منها. فعند اكتشاف فقد شخص ما يقوم مستخدم جارديان بإرسال تنبيه فوري للمستخدمين الآخرين المتواجدين في الجوار، مما يعني بدء عملية البحث عن الشخص المفقود في أقرب وقت وهو ما يساعد في سرعة الوصول إليه.

وتقول سمارت "كلما زادت سرعة الإبلاغ عن الاختفاء زادت فرص العثور عليه بسرعة".

وتؤكد سمارت أن تطبيقها جارديان لا يستهدف أن يكون منافسا لنظام الإبلاغ عن المفقودين أمبر ألرت، الذي بدأت سمارت العمل معه قبل سنوات بعد إنقاذها من الاختطاف، لكن نظام أمبر ألرت يلتزم بمعايير محددة يجب تحقيقها قبل إرسال الإبلاغ عن الاختفاء.

على سبيل المثال يجب ألا يزيد عمر الشخص المفقود على 17 عاما، وأن يكون هناك دليل على أنه يواجه خطرا، ويجب أن يكون لدى أجهزة إنفاذ القانون معلومات كافية عن الطفل المختفي حتى تصدر الإبلاغ، كما يجب إدخال اسم الطفل ومعلوماته الشخصية إلى المركز الوطني لمعلومات الجريمة.

هذا يعني أنه يمكن استخدام تطبيق جارديان في المواقف الطارئة أيضا للبحث عن المصابين بمرض الزهايمر أو الخرف، بالإضافة إلى حالات الاختطاف المشتبه بها.