سامسونغ تطلق طرز هواتفها مستقبلاً بلمسة "مرسيدس بنز".. كيف؟

المصدر: يونهاب

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قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات أمس الجمعة إنها عينت هوبرت إتش لي، أحد كبار المصممين في مرسيدس بنز، رئيسا جديدا لأعمال الهاتف المحمول.

سيكون لي مسؤولاً عن فريق تصميم سامسونغ إكسبيرينس للهاتف المحمول (MX)، الذي يشرف على تصميم طرز جالاكسي الرائدة مثل سلسلتي إس، وزد، وساعات جالاكسي الذكية.

وقالت سامسونغ على موقعها على الإنترنت، بعد أن عمل رئيس تصميم لمرسيدس-بنز الصين لأكثر من 20 عامًا، من المتوقع أن يساعد "لي" في "تشكيل هيئة وإحساس جالاكسي، بناءً على روح التصميم المتميزة التي يعرفها المستخدمون ويحبونها".

ونقلت سامسونغ عن لي قوله "أنا متحمس للانضمام إلى شركة في طور التطور في مجال ابتكار الأجهزة المحمولة وقيادة الفريق المسؤول عن خلق تجارب هواتف محمولة جديدة من خلال فن التصميم".

ودرس لي التصميم الصناعي وتصميم المنتجات في مدرسة رود آيلاند للتصميم من العام 1993 إلى العام 1995. وفي العام 2002، حصل على درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية وتصميم النقل من كلية مركز فنون التصميم في باسادينا، كاليفورنيا.

ويعرف بأنه أول مصمم آسيوي يعمل في مرسيدس بنز.

من المتوقع أن تطلق سامسونغ، هواتف جالاكسي إس 23 في فبراير المقبل.