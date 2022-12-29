"يوتيوب" تختبر ميزة جديدة

المصدر: البيان

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بدأت "يوتيوب" اختبار ميزة عملية في التطبيق المخصص للمنصة على الهواتف والأجهزة الذكية، وفق ما أعلن القائمون على التطبيق.

وبات بإمكان المشتركين بخدمات YouTube Premium عبر تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية تجربة ميزة Add to queue، والتي من خلالها يمكنهم إضافة مقاطع فيديو معينة إلى قوائم المشاهدات، بحسب "روسيا اليوم".

ومع هذه الميزة، سيكون بإمكان المستخدم إضافة مقطع فيديو إلى قائمة تشغيل الفيديوهات الخاصة به، ليقوم "يوتيوب" بتشغيل المقاطع الموجودة في القائمة بالتتالي، كما يمكنه حذف فيديوهات معينة من القائمة، أو حذف القائمة كلّها إذا أراد.

وبعد تفعيل الميزة، يمكن للمستخدم النقر على قائمة "النقاط الثلاث" التي تظهر جانب عنوان الفيديو، والضغط على خيار "Play last in queue"، أو إنشاء قائمة جديدة وإضافة الفيديو إليها.

وفي حال لم تظهر الميزة لمشتركي YouTube Premium تلقائيا، فيمكنهم تفعيلها عبر التوجه إلى صورة الملف الشخصي لهم في "يوتيوب" ومن ثم النقر على الصورة، لتظهر لهم قائمة "الإعدادات"، وبعدها النقر على خيار "Try New Features".