حواسيب لينوفو المزودة بمعالج رسومات GeForce RTX 30 ترتقي بتجارب عشاق الألعاب الإلكترونية وصناع المحتوى والطلاب

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يمثل اقتناء حاسوب محمول فائق يلبي متطلبات العمل دوماً حاجةً أساسيةً للجميع على اختلاف متطلباتهم؛ بدءاً من عشاق الألعاب الإلكترونية وصناع المحتوى والموظفين المستقلين ووصولاً إلى الطلاب. وتُعد أعطال الحاسوب من أصعب التجارب على الإطلاق، ولا سيما عند العمل على مشروع دراسي هام أو خلال كتابة محتوى ما أو أثناء إنجاز أحد مهام العمل.

ويعاني عشاق الألعاب الإلكترونية دائماً من مشكلة تقطع الصورة وانخفاض معدل الإطارات في الثانية لديهم عن اللاعبين المنافسين عدا عن ضعف جودة الصورة، مما يسلط الضوء على حواسيب لينوفو المحمولة الأكثر كفاءة في الأسواق العالمية والمدعومة بمعالج الرسومات NVIDIA GeForce RTX، ما يمنح محبي الألعاب الإلكترونية الفرصة للتخلص من جميع هذه المشاكل. كما تضمن هذه السلسلة من الحواسيب تلبية متطلبات جميع متطلبات العملاء، لتوفر لهم تجارب استثنائية خالية من أي عطل أو خلل.

وتأتي أسرع الحواسيب المحمولة في العالم مدعومةً من شركة NVIDIA بفضل معالجات الرسوميات GeForce RTX الحائزة على جوائز، بما يواكب احتياجات محبي الألعاب الإلكترونية وصناع المحتوى؛ كما توفر هذه حواسيب أداءً مثالياً وسرعةً فائقةً وجودة صور تحاكي الواقع.

ويتعين على الراغبين بشراء حاسوب محمول عدم اتخاذ قراراتهم بناءً على الأسعار فقط، حيث يمكن أن يؤدي شراء حاسوب محمول لا يلبي متطلباتهم للاستفادة من سعره المنخفض إلى تكبد تكاليف إضافية على المدى الطويل. ويُنصح الراغبون بشراء حاسوب محمول جديد أخذ مزاياه وأدائه وتقنياته بعين الاعتبار إلى جانب السعر.

وفورات مجزية

يجب على الراغبين بشراء حاسوب محمول جعل الحواسيب المزودة بمعالجاتGeForce RTX في مقدمة خياراتهم، لما تتمتع به هذه المعالجات من مزايا مثل تجربة العرض الواقعية المتميزة مع التفاصيل عالية الدقة وتقنية تتبع الأشعة وأعلى معدل إطارات في الثانية لدعم الألعاب التنافسية مع زمن استجابة منخفض بفضل تقنية Reflex Technology ودعم تقليل تقطيع الشاشة. تساهم هذه المزايا في تعزيز أداء الألعاب وتحسين الجودة العامة للصور باستخدام تقنية العينات الفائقة بالتعلم العميق DLSS. كما تشمل هذه السلسلة مجموعةً من الميزات الخاصة بصناع المحتوى، حيث تتيح لهم معالجات GeForce RTX مع برنامج تعريف NVIDIA Studio Ready إنجاز الأعمال بوتيرة أسرع، ولا سيما مع تصميم الأجهزة خصيصاً وتزويدها بمواصفات محسنة لتتلاءم مع تطبيقات وأعمال هذه الشريحة من عملاء لينوفو. وتتمتع الحواسيب بمزايا إضافية، بما يشمل NVIDIA Broadcast، وRTX voice المخصصة لأصحاب البث وغيرها.

تطوير تجارب صناع المحتوى المبتكرة

تم تصميم حواسيب لينوفو المزودة بمنظومة NVIDIA Studio خصيصاً لتلبي متطلبات صناع المحتوى، حيث تعتمد هذه الحواسيب على تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من المهام المكررة وتعزيز الأداء ودعم التطبيقات، ومنح المستخدمين وقتاً أطول لإنجاز أعمالهم. وتتمتع هذه الحواسيب بإمكانات محسنة في تحرير مقاطع الفيديو والبث والألعاب الإلكترونية أو حتى مهام الأعمال. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة هذا الرابط:

https://www.nvidia.com/en-gb/studio/back-to-school-laptops/

أداء غير مسبوق مع تقنيات MAX-Q

تضمن تقنية Max-Q تحسين الحاسوب المحمول على جميع الأصعدة لتوفير أفضل الإمكانات والأداء والتشغيل الهادئ، ما يعزز كفاءة الحاسوب في نهاية المطاف. وساهمت هذه المزايا في جعل الحاسوب أنحف وأخف وزناً وأكثر سرعةً وهدوءاً، فضلاً عن زيادة عمر البطارية بشكل كبير - ما يجعله الخيار الأفضل للطلاب كثيري التنقل.

مستقبل الحواسيب المحمولة

يشكل حاسوب Legion 5 Pro المزود بمعالج NVIDIA GeForce RTX نقلةً نوعيةً على صعيد الشكل الخارجي والمواصفات الداخلية وتوفير تجربة مشاهدة عالية الدقة أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية. ويمثل أول حاسوب مخصص للألعاب الإلكترونية مع شاشة بقياس 16 بوصة مزودة بتقنية QHD وبتردد حتى 165 هرتز، ما يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة لا مثيل لها مع مزايا إضافية ورؤية محيطية أفضل. ويمنح حل Nahimic 3D audio عشاق الألعاب الإلكترونية فرصة كشف موقع منافسيهم حتى قبل الوصول إلى منطقة الاشتباك بفضل تجربته الصوتية الفائقة.

معززات الأداء

تقنية العينات الفائقة بالتعلم العميق DLSS - تمنح هذه التقنية محبي الألعاب مستوى جديد كلياً في معدل تحديث الإطارات. ويستفيد هذا الابتكار النوعي من تقنيات الذكاء الاصطناعي ليساعد محبي الألعاب الإلكترونية على تعزيز أدائهم أو معدل تحديث الإطارات لديهم بمقدار مرتين دون المساس بالجودة العالية. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة هذا الرابط.

https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/technologies/dlss/

الدعم الديناميكي - تعزيز الأداء حتى 16% باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تسريع تطبيقات صناع المحتوى - تتيح هذه التقنية لصناع المحتوى إنجاز أعمالهم بسرعة وكفاءة أكبر مع أكثر من 70 تطبيق مخصص ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، مثل Adobe Photoshop، وPremiere Pro، وAutoCAD، وLightroom، وDavinci وغيرها.

مؤتمرات الفيديو المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي - تسهل مزايا إزالة الضجيج المحيط والصدى والصوت المحيط وغيرها تجارب أصحاب البث أو الطلاب الراغبين بالمشاركة في الدروس على الإنترنت. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة هذا الرابط.

https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/broadcasting/

NVIDIA Reflex - يوفر هذ الحل لعشاق الألعاب الإلكترونية استجابةً مثاليةً لتعزيز قدراتهم التنافسية، وخلال زمن قياسي. كما تم تصميم هذا الحل لقياس زمن الاستجابة وتحسينه، حيث يتيح سرعةً أكبر في الاستهداف وردة الفعل وأعلى مستويات الدقة في التسديد في الألعاب التنافسية.

عروض غير مسبوقة من متاجر شرف دي جي

تمنح الحواسيب المزودة بمعالج الرسومات GeForce RTX المستخدمين مزايا شاملةً مع أعلى مستويات الأداء والموثوقية لأغراض الدراسة وإنشاء المحتوى والألعاب عالية الأداء، ما يضمن مواكبة جميع احتياجاتهم في جهاز واحد. ويمكن للراغبين بشراء حاسوب جديد الاستفادة من موسم العطلات وتحقيق وفورات حتى 1400 درهم إماراتي مع عرض متاجر شرف دي جي على سلسلة حواسيب لينوفو المخصصة للألعاب والمزودة بمعالج رسومات GeForce RTX 30، بين 15 و30 ديسمبر الجاري. كما يمكن شراء الحواسيب مباشرةً من خلال هذا الرابط.

https://uae.sharafdg.com/lenovo-legion-5i-pro/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=lenovo-legion-5i-pro&utm_id=lenovo-legion-5i-pro&utm_term=lenovo-legion-5i-pro