خبير تقني: تغيير جذري ينتظر عالم التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان

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كشف خبير تقني عن ملامح مستقبل عالم التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تغييراً جذرياً ينتظر كل المنصات.

وأوضح رائد سمور، خلال مداخلة مع قناة «العربية»، أن الذكاء الاصطناعي سيغير شكل مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة كبيرة بدءاً من العام المقبل.

وقال سمور إن التغيير سيكون شاملاً تماماً، ولن تكون منصات التواصل الاجتماعي على ما هي عليه الآن.

وأضاف أن أكثر ما سوف يتأثر في مرحلة الذكاء الاصطناعي هو انتهاء المحتوى المكتوب تماماً.

ولفت إلى أن ملفات تعريف الارتباط سوف تنتهي بشكل كامل، متابعاً: «الانتقال إلى مرحلة الفيديو ومرحلة المحتوى المعالج من خلال الذكاء الاصطناعي بالفيديو هو الذي سيكون مسيطراً، وسنصل إلى مرحلة التخاطر».

وأكد أن الشرق الأوسط بكامله عليه أن يقلق، لأننا مستهلكون لهذه التقنيات وغير مبدعين أو مصنعين لها، لأن ما وراء هذه التقنيات سيكون أكبر بكثير مما يحدث الآن، فالذكاء الاصطناعي سوف يحاكي الشعور.