ملخص 2022 .. خاصية جديدة لمستخدمي إنستغرام

المصدر: د ب ا

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أطلقت منصة الصور والفيديوهات إنستغرام خاصية "مخلص 2022" لخدمة بث الفيديوهات القصيرة "ريلز" لتنضم بذلك إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة الأخرى مثل سبوتيفاي وبي ريال التي تتيح للمستخدمين وسيلة لإعادة مشاهدة الفيديوهات التي شاهدوها أو بثوها طوال العام.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن منصة التواصل الاجتماعي أطلقت "قالب ريلز" يعطي المستخدمين طريقة يتم تخصيصها لمشاركة ثلاثة فيديوهات على الأقل مما تم نشرها خلال العام مع متابعيهم.

ويمكن للمستخدم اختيار كولاج لعرضه بالتزامن مع مسمع صوتي من باد بني ودي.جيه خالد ومغني الراب بادشا وباريا فيرجسون بطلة مسلسل "أشياء غريبة".

وهذا القالب متاح لمستخدمي إنستغرام باللغات الإنجليزية والإسبانية والهندية بحسب ألكسندرا تيري المتحدثة باسم شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصة إنستغرام وفيسبوك وواتسآب.

ولكي يقوم المستخدم بتكوين ريل "ملخص 2022" خاص به يبحث عن زر "انشئ ريل ملخصك لــ 2022" أو "Create your own recap reel" على صفحة الموقع، فإذا لم يظهر هذا الزر يقوم المستخدم بمراجعة قوالب الريلز واختيار خاصية ملخص 2022 لكي يبدأ إنشاء الملخص الخاص به.

وبحسب تيري فإن قالب الملخص سيظل متاحا خلال عدة أسابيع من العام المقبل.

وأطلقت إنستغرام في العام الماضي خاصية "مراجعة العام" التي اتاحت للمستخدمين مشاركة ما يصل إلى 10 قصص مما تم بثه طوال العام مع متابعيهم.

