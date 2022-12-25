«غوغل» تطوّر ميزة إظهار نتائج البحث بلغتين

المصدر: البيان

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كشفت شركة «غوغل» عن ميزة جديدة جرى تطويرها من شأنها إظهار نتائج البحث بلغتين بدل واحدة.

وأوضح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركتي «غوغل» و«ألفابيت»، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري نقلاً عن مدونته، أن غوغل تعمل الآن على إنشاء «نموذج ذكاء اصطناعي موحد سيكون قادراً على التعامل مع أكثر من 100 لغة هندية من خلال الكلام والنصوص المكتوبة».

وقال بيتشاي إنه سيتم عرض نتائج البحث في بعض الأقسام مثل «أهم الأخبار» و«الأشخاص يسألون أيضاً» باللغتين الإنجليزية والهندية في المناطق الناطقة بالهندية في الهند، بغض النظر عن اللغة التي استخدمها الشخص لإجراء البحث.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق ميزة البحث بلغتين الجديدة أولاً في الهند، وتهدف إلى إضافة لغات أخرى مثل التاميل والتيلوجو والماراثي والبنغالية في وقت ما من العام المقبل.

وفيما يخص البحث ببصمة الصوت، تعمل «غوغل» على تطوير بعض التحديثات على موقع البحث الشهير، بهدف التمييز بشكل أفضل بين الكلمات المتشابهة في اللغة الإنجليزية والهندية عند التحدث باللغة الهنجليزية، وهي لغة تستخدم فيها كلمات هندية وإنجليزية في جملة واحدة، وهو أسلوب شائع في الهند.

ويأخذ النموذج الجديد في الاعتبار لهجات المتحدث والأصوات المحيطة والسياق وأنماط التحدث، ما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة باللغة الهندية بشكل أكثر طبيعية.

يُذكر أن «غوغل» تعمل كذلك على تطوير ميزة «البحث المتعدد»، وهي طريقة جديدة ومبتكرة للمستخدمين لاستخدام الصور في عمليات البحث الخاصة بهم والانتقال إلى ما هو أبعد من مجرد الكتابة في شريط البحث.

وباستخدام ميزة «البحث المتعدد»، يمكن للمستخدمين استخدام الصور المحفوظة على أجهزتهم، أو على كاميرا الهاتف مدعومة بنص بسيط لدعم عملية البحث.

إضافة إلى ذلك، ستتيح «غوغل» إمكانية البحث باستخدام مقاطع الفيديو الموجودة على موقع يوتيوب.

كانت الشركة قد أطلقت، خلال مؤتمر «غوغل فور إنديا»، بعض الميزات الجديدة فيما يخص تطوير ميزة البحث ببصمة الصوت.