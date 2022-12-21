فشل عملية إطلاق صاروخ فضائي من طراز فيغا-سي بعيد إقلاعه

المصدر: أ ف ب

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أعلنت مجموعة "أريان سبيس" أنّ الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا-سي" الذي كان يفترض به أن يقوم بأول رحلة تجارية له أقلع من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية الثلاثاء وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لمجموعة إيرباص لكنّ مهمة إطلاقه فشلت بعيد دقائق قليلة.

وقال رئيس المجموعة ستيفان إسرائيل إنّ "المهمة ضاعت"، مشيراً إلى أنّه بعد حوالي 10 دقائق من إقلاعه خرج الصاروخ عن مساره المحدّد ثم توقّفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكّم الأرضي.