ابتكار طريقة لنقل بيانات الأجهزة الإلكترونية بصورة أسرع

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر باحثون طريقة علمية من شأنها نقل بيانات الأجهزة الإلكترونية بصورة أسرع.

واعتمد الباحثون الكوريون على أسلوب بصري لقيادة مصفوفات ليزر نانوي كثيفة متعددة، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» نقلاً عن «scitechdaily».

وأوضحوا أنه يمكن لهذه الطريقة أن تمكّن روابط الاتصالات الضوئية القائمة على الرقائق التي تعالج وتنقل البيانات من أن تقوم بدورها بشكل أسرع بكثير من الأجهزة الإلكترونية الحالية.

ولفتوا إلى أنه يمكن أن تساعد تقنية الليزر النانوي الجديدة المعتمدة على الرقائق بالضخ البصري في تلبية الحاجة المتزايدة لنقل المزيد من البيانات.

وقال رئيس فريق البحث ميونغ كي كيم من جامعة كوريا: «إن تطوير الوصلات البينية الضوئية المجهزة بأجهزة نانوية عالية الكثافة من شأنه تحسين معالجة المعلومات في مراكز البيانات التي تنقل المعلومات عبر الإنترنت».

وأضاف كيم أنه يمكن أن يسمح ذلك ببث أفلام فائقة الدقة، وتمكين اللقاءات والألعاب التفاعلية على نطاق واسع عبر الإنترنت، وتسريع التوسع في إنترنت الأشياء وتوفير الاتصال السريع اللازم لتحليلات البيانات الضخمة.

واستخدم الباحثون تقنية طباعة نقل عالية الدقة لتصنيع العديد من الألواح النانوية البلورية الضوئية متباعدة بمقدار 18 ميكرون.

وتم تطبيق هذه المصفوفات على سطح ألياف دقيقة بصرية بقطر 2 ميكرون، حيث كان يجب القيام بذلك بطريقة تتماشى بدقة مع مصفوفات الليزر النانوي مع نمط التداخل.

ويمكن أيضاً تعديل نمط التداخل عن طريق ضبط استقطاب الحزمة الدافعة وعرض النبضة.