لعبة الملياردير الديمقراطية.. ماسك «يتحنن» على الصحافيين ويعيد حساباتهم المعلّقة على تويتر

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يتوقف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن لعبةالشد والجذب بعد امتلاكه موقع "تويتر"، حيث يخرج بين الفينة والأخرى بقرارات غريبة آخرها إعلانه في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحافيين الأمريكيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي هذه، ما أثار استياء كبيرا.

وكتب الملياردير في تغريدة "الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها".

وكان الاتحاد الأوروبي هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات ـ"سابقة خطيرة".