انستجرام تطلق ميزة "الملاحظات" لمشاركة الأفكار مع الأصدقاء

المصدر: البيان

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أعلنت منصة تبادل الصور انستجرام التابعة لشركة ميتا الأمريكية إطلاق ميزة "الملاحظات" التي تهدف إلى "مساعدة المستخدمين على التقرب من الأشخاص الذين يهتمون لأمرهم".

وأكدت المنصة في منشور على مدونتها أنها بدأت إطلاق ميزة Notes بوصفها طريقة جديدة لمشاركة الأفكار ومعرفة ما ينوي الأصدقاء فعله.

وأوضحت انستجرام أن "الملاحظات" هي مشاركات قصيرة تصل إلى 60 حرفاً باستخدام النصوص والرموز التعبيرية فقط.

ولترك ملاحظة، يمكن للمستخدم التوجه إلى أعلى صندوق الوارد، ثم تحديد المتابعين أو الأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء المقربين، وستظهر الملاحظات في الجزء العلوي من صندوق الوارد لمدة 24 ساعة. وستصل الردود على الملاحظات كرسائل مباشرة في البريد الوارد. وفقاً لموقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".