تويتر يبدأ تغيير ألوان التوثيق للحسابات

المصدر: البيان

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أعادت شركة تويتر إمكانية الاشتراك في خدمة تويتر بلو لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وعلى نظام تشغيل "آي.أو.إس" التابع لآبل، واستبدلت علامة "رسمي" بعلامة ذهبية على بعض حسابات الأعمال على المنصة.

وفي البداية في أوائل نوفمبر أُطلقت خدمة تويتر بلو ولكنها توقفت بعد انتشار الحسابات المزيفة.

و"تويتر بلو" هو جزء من جهود إيلون ماسك الدؤوبة لتعزيز صافي أرباح الشركة التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار.

ووفقا لتغريدة لإستير كروفورد مديرة إدارة المنتجات في تويتر سيكلف الاشتراك في تلك الخدمة 8 دولارات شهريا للمستخدمين الذين يشتركون عبر الموقع، و 11 دولارا شهريا لأولئك الذين يشتركون في تطبيق iOS .

ويبدو أن سعر الخدمة المرتفع على نظام iOS هو محاولة لحساب رسوم معاملات التطبيق التي تقدر بنسبة 30٪ في آبل، وهو ما عارضه ماسك مؤخرا وفق سي ان ان عربية..

وكجزء من نظام التحقق الجديد، سيقدم تويتر علامات ذهبية للشركات، ورمادية للكيانات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وزرقاء للأفراد، سواء كانوا من المشاهير أم لا.

وبدأت العلامة الذهبية في الظهور يوم الاثنين على حسابات العديد من الشركات، مثل نيويورك تايمز.

وكان ماسك ألمح، في وقت سابق، أن الأفراد الذين تم التحقق منهم بموجب النظام القديم لأنهم صحفيون أو مشاهير أو شخصيات عامة سيتم حذف علامات التحقق الخاصة بحساباتهم إذا لم يدفعوا مقابل خدمة الاشتراك الجديدة في تويتر.

ويوم الاثنين، ذكر على تويتر أن "جميع العلامات الزرقاء القديمة ستتم إزالتها في غضون بضعة أشهر".

وقالت شركة تويتر إن مشتركي خدمة تويتر بلو سيحصلون على إمكانية الوصول إلى مميزات للمشتركين فقط، مثل القدرة على تعديل التغريدات، فيما تحصل الحسابات الحكومية على علامة رمادية.