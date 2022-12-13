هل تطبيقات صور الـ "آفاتار" والذكاء الاصطناعي تشكل خطراً على الهاتف؟

المصدر: البيان

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شهدت تطبيقات تحويل الصور بالذكاء الاصطناعي إقبالا كبيراً من قبل المشاهير ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ومشاركتها على الحسابات الشخصية، فالجميع أحب صورته ما بين العصور القديمة أو الرسومات الزيتية الملونة. ولكن هل مذل هذه التطبيقات تمثل خطورة على الهواتف؟

تطبيقا «Lensa AI» و«dawn ai»، يعتبران الأشهر في الاستخدام، فيضيفان ميزة الصور الرمزية «Magic Avatar»، باستخدام الذكاء الاصطناعي، فتعالج ما بين 10 إلى 20 صورة شخصية بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر المسمى الانتشار المستقر Stable Diffusion.

أما فيما يخص مخاوف الخصوصية قالت شركة «بريزما لابز» إن صور المستخدمين الشخصية تُحذف نهائيًا من خوادمها فور إنشاء الصور الرمزية للمستخدمين، هي وأي نماذج ملحقة بها.

ولتجربة «Magic Avatar» الصور الرمزية يستطيع الشخص تنزيل التطبيق، ثم فتحه والضغط على عنوان «الصور الرمزية السحرية» التي تظهر على زر لونه أصفر، من ثم اختيار من 10 إلى 20 صورة شخصية ثم النقر على متابعة. ومباشرة تظهر مجموعة من الصور مُعدلة بالذكاء الاصطناعي.

هل هي مجانية؟

توفر بعض التطبيقات تجربة مجانية، وأخرى تقدم ثلاث أنواع من الاختيارات مقابل 3.99 دولار أميركي، وتزداد وفقًا للعدد المطلوب، ويتراوح بين 50 صورة، أو 100 صورة، أو 200 صورة. وبناءً على عدد الصور المختار تبدأ عملية المعالجة التي تستغرق من 20 إلى 40 دقيقة.

«20 مليونًا»، هو عدد تحميلات التطبيق الواحد منهما، وتتاح التطبيقات على جوجل بلاي، وأب ستور. وتستغرق هذه العملية بضعة دقائق حتى تنتهي، وأحياناً تصل في بعض التطبيقات إلى ما يقرب من 40 دقيقة.