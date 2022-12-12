هل تعلم كم سيدفع مستخدمو "تويتر" في الإمارات شهرياً حال اشتراكهم جميعاً؟!

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتباراً من اليوم، ستبدأ منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إعادة إطلاق خدمة اشتراك مدفوع جديدة، ستكون الأغلى ثمناً لمستخدمي أجهزة «آبل»، تتضمّن نظاماً لتوثيق الحسابات في المنصة.

وغرّدت «تويتر» على صفحتها الرسمية، قائلة: «سنعيد إطلاق «تويتر بلو» التي تتضمّن اشتراكاً شهرياً على الموقع مقابل 8 دولارات، أو 11 دولاراً لأنظمة «آي أو إس»، وتتيح للمستخدمين الاستفادة من الميزات المخصصة للمشتركين، وأبرزها علامة التوثيق الزرقاء». وأشارت المنصة إلى أنّ العلامة الزرقاء يحصل عليها المستخدم عقب عملية تحقق.

ويوجد في الإمارات وفق بيانات تويتر 2.55 مليون مشترك على المنصة أي 29.2% من السكان بحسب إحصائية صادرة من «تويتر» في يونيو الماضي، وفي حال اشتراك كامل المستخدمين فسيكون مجموع المطلوب منهم 18 مليون دولار شهرياً تعادل نحو 66.5 مليون درهم أو نحو 800 مليون درهم سنوياً.