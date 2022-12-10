تحذير للملايين من مستخدمي آيفون وأندرويد من تطبيقات ضارة

المصدر: وكالات

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أصدر الخبراء الأمنيون تحذيرا لمستخدمي "إنستغرام" للاحتراس من تطبيقات Top Nine المستنسخة المشبوهة، والتي تجذب الملايين مع نهاية العام.

وتتيح هذه التطبيقات للأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنشاء مجموعة لأكثر صورهم شعبية من العام الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

وهناك عدد من التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالقيام بميزات مماثلة، لكن التطبيق الرئيسي يسمى رسميا Top Nine، وظهر في عام 2016.

وحذر صناع الخدمة من وجود عدد من التطبيقات المزيفة التي يبدو بعضها "مماثلا تماما" للتطبيق الأصلي، مع امتلاك اسم مشابه جدا لخداع الضحايا.

والجزء الخطير هو أن هذه التطبيقات المستنسخة تطلب اسم المستخدم وكلمة مرور "إنستغرام" الخاصين بالمستخدم، على ما يبدو لإنشاء مجموعة من الصور التي حققت أكثر إعجابا خلال العام، لكن هذا يؤدي في الواقع إلى اختراق حسابات أولئك الأشخاص.

وقالت الشركة المطورة لتطبيق Top Nine الرسمي: "بالنظر إلى أن ملايين المستخدمين يتهافتون على هذا الاتجاه، فمن المهم أن نقول لهم إننا على دراية باستنساخ تطبيقات مشابهة لـTop Nine خبيثة".

وأضافت: "نصدر هذا التحذير بعد تلقي رسائل من المستخدمين الذين يزعمون أن حسابهم على إنستغرام قد تم اختراقه أو حذفه أو تعديله بعد استخدامهم Top Nine، في حين أنهم في الحقيقة كانوا يستخدمون نسخة مزيفة من Top Nine دون علمهم".

وإذا كان حسابك عاما، فإن تطبيق Top Nine الرسمي لا يتطلب منك حتى تسجيل الدخول - لذلك إذا واجهت تطبيقا يفعل ذلك، فيجب أن يكون ذلك بمثابة علامة حمراء.

ويجب أن تقوم الحسابات الخاصة بتسجيل الدخول، ولكن يجب إعادة التوجيه إلى صفحة ويب "إنستغرام" الرسمية في متصفحك، والتي تعرض بوضوح شريط عنوان الويب مع instagram.com عليه.

وإذا كانت مخفية، فهناك احتمال أنها ليست صفحة تسجيل دخول "إنستغرام" حقيقية وهي نسخة تحاول سرقة بياناتك.

وللتأكد من أنك تقوم بتنزيل التطبيق المناسب لجهاز "آيفون" أو "أندرويد"، انتقل إلى TopNine.co.

وكشفت الشركة المطورة لـTop Nine أيضا أن تطبيقها مجاني هذا العام.