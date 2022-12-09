هجوم الكتروني على دار أوبرا متروبوليتان المرموقة في نيويورك

المصدر: أ ف ب

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أعلنت دار أوبرا متروبوليتان في نيويورك الخميس عن تعرّضها لهجوم معلوماتي عطّل موقعها الالكتروني وشباك التذاكر ومركز التواصل الخاصين بها.

وذكرت دار الأوبرا المرموقة في مدينة الفنون والثقافة الأميركية أنّ "المشاكل في شبكتها" بدأت الخميس.

وأشارت إلى أنّ العروض ستُنظّم كما هو مُقرر لكنّ أي طلب لشراء تذاكر جديدة أو استبدال أخرى او استرداد مبالغ مدفوعة، غير ممكن في الوقت الحالي.

ولم تُفد المؤسسة الواقعة في حي راق شمال مانهاتن بأي توضيح فيما يخص طبيعة الهجوم الالكتروني، ولم ترد على أسئلة وكالة فرانس برس.

ونقل موقع "أوبرا واير" المتخصص عن المدير العام لدار الأوبرا بيتر غيلب قوله في رسالة إلى أعضاء المؤسسة إنّ تحقيقاً فُتح بالحادثة.

ومنذ سنوات، تتعرض شركات ومؤسسات خاصة وعامة وإدارات الحكومية في الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول، إلى هجمات سيبرانية.

وأقرّ مجلس النواب الأميركي الخميس قانوناً للدفاع الوطني يخصّص عشرات الملايين من الدولارات لتعزيز الأمن السيبراني.