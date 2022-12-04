هواوي تنتج ساعة ذكية تتضمن ميزة غير مسبوقة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير أن شركة "هواوي" الصينية أنتجت ساعة ذكية تتضمن مكانا لتخزين السماعات اللاسلكية للأذن ‏الخاصة بالهاتف الذكي.‏

ويتضمن تصميم ساعة "Watch Buds" القادمة "هواوي"، مكانا لتخزين السماعات اللاسلكية وكذلك شحنها بالطاقة، وفقا لما حصل عليه موقع "هواوي سنترال" من صور.

وجرت العادة أن يتم حمل السماعات اللاسلكية "Ear Buds" داخل علبة لتخزينها وشحنها.

كما يشير مقطع فيديو نشره موقع "QSQTechnology" إلى أن سماعات الأذن تتصل بساعة "هواوي" الجديدة من خلال المغناطيس.

وليس من المؤكد متى ستعلن شركة "هواوي" رسميا عن ساعتها "Watch Buds"، كما أنه ليس من الواضح الدول التي سيتم شحنها إليها.

وستوفر ساعة "Watch Buds" من "هواوي" سهولة الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيام في نزهة على الأقدام، دون حمل علبة خاصة بسماعات الأذن اللاسلكية.