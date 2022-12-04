أبل تطلق تحديثاً جديداً لهواتف آيفون بميزات مذهلة

المصدر: وكالات

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أصدرت شركة أبل الأمريكية تحديث iOS 16.1.2 لمستخدمي هواتف آيفون من الفئات الأحدث، مع عدد من الميزات المهمة التي تشمل إصلاحا للأخطاء التقنية والفنية، وأيضا الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها لاختراق المستخدمين.

وبحسب موقع CNET فإن تحديث iOS 16.1.2 يوفر إلى جانب إصلاحات الأمان، إصلاحات لمعالجة المشكلات كما يقدم توافقا مع مزود الخدمة اللاسلكية، مع تحسينات للكشف عن الأعطال لهواتف iPhone 14.

كما ستمنح أبل مستخدميها ميزة الكشف عن حوادث السيارات، المصممة للإبلاغ تلقائيًا عن حوادث السيارات المحتملة ضمن تحديث iOS 16.1.2، ولكن هذه الميزة سيتم توفيرها للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن تثبيت تحديث iOS 16.1.2 على هواتف آيفون الأحدث من خلال الخطوات الآتية:

إذا لم يطالبك هاتفك الآيفون بإجراء التحديث إلى أحدث إصدار من البرنامج، فيمكنك تنزيل إصدار iOS 16.1.2 الجديد من خلال هذه الإعدادات، ولكن يجب العلم أن الهواتف الأحدث مثل iPhone 14 ستحصل عليه أولا، ثم باقي الهواتف ستحصل عليه تباعا.

1. افتح الإعدادات.

2. انقر فوق عام.

3. اضغط على تحديث البرنامج.

4. انقر فوق تنزيل وتثبيت واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

وكانت أبل قد أصدرت 3 إصدارات تجريبية من iOS 16.2 في الفترة الأخيرة، حيث أضافت هذه الإصدارات التجريبية أيضًا ميزات وضع النوم والدواء إلى الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى التعديلات على الأنشطة الحية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزات سيتم تضمينها في إصدار iOS 16.2 الرسمي أو ستأتي في التحديثات اللاحقة.