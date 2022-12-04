كيف تستخدم «واتساب» دون إنترنت؟

المصدر: البيان

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طرحت شركة «واتساب» ميزة جديدة انتظرها المستخدمون طويلاً، من شأنها استخدام التطبيق بدون الحاجة إلى إنترنت.

ويُطلق على الميزة الجديدة ميزة «الأجهزة المترابطة»، ومن خلالها يتم ربط المستخدم جهازه الأساسي بجهاز آخر مثل الكومبيوتر، وبعدها يتمكن من الاستفادة من الميزة الجديدة وإرسال واستقبال الرسائل دون أن يكون جهازه الأساسي متصلاً بالإنترنت، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «الوطن» المصرية، نقلاً عن موقع «freeonplate» التقني.

وفي السطور التالية خطوات الاستفادة من هذه الخدمة:

- الدخول إلى قائمة إعداد «واتساب».

- النقر على «الأجهزة المترابطة».

- النقر على صفحة «استخدم واتساب على أجهزة أخرى».

- الربط بين الجهازين عن طريق مسح الـQR Code.

ويهذه الميزة، يستطيع الشخص استخدام حساب «واتساب» الخاص به على 4 أجهزة مختلفة دون أن يكون هاتفه الأساسي المسجل عليه حساب «واتساب» متصلاً بالإنترنت.

كما تتيح هذه الميزة أيضاً إمكانية استمرار «الأجهزة المرتبطة» في الاستفادة بالخدمة وإرسال وتلقي الرسائل لمدة تصل إلى 14 يوماً، بعد انقطاع الهاتف الأساسي عن الاتصال بالإنترنت.