«واتساب» يتيح الدردشة مع جهات غير مسجلة في الهاتف

المصدر: البيان

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أتاح تطبيق «واتساب» ميزة جديدة تمكّن من الدردشة مع جهات غير مسجلة في الهاتف.

واستطاع التطبيق التغلب على أحد العيوب الشائعة في الاستخدام التي ترغم المستخدم على ضرورة تسجيل رقم الهاتف حتى يتمكن من مراسلته عبر جهازه الذكي، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

ويُطلق على التقنية الجديدة «Click to Chat» (اضغط للمحادثة)، وتهدف إلى إجراء حوارات الدردشة مع أي شخص أو شركة دون أن يكون رقم الاتصال الخاص بهم مسجلاً في دليل الهاتف الذكي، بشرط أن يتوافر حساب «واتساب» نشيط على كلا الجانبين.

وتعمل وظيفة «Click to Chat»على كل الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية، وأي حاسوب آخر مثبت عليه تطبيق «واتس آب» في المتصفح.

يُذكر أن «واتساب» أعلن، خلال الأيام الماضية، عن إطلاق ميزة المراسلة الجديدة أو «إرسال رسائل لنفسك»، التي تمكن من رؤية جهة الاتصال الخاصة أعلى قائمة جهات الاتصال على واتساب، وذلك عند قيامهم بإنشاء محادثة جديدة.