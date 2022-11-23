فعّلها فوراً.. غوغل تخص أندرويد بميزة مجانية تمنع اختراق الهاتف

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت شركة غوغل الأمريكية مستخدمي هواتف أندرويد إلى تفعيل ميزة جديدة أطلقتها مؤخراً تتعلق برفع درجة الأمان ومنع اختراق الهواتف.

ويمكن أن تساعد الميزة المتاحة بشكل مجاني على هواتف "أندرويد"، في تخليص المستخدمين من هجمات الاختراق المدمرة. حسبما نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الصن" البريطانية.

وتسمى الميزة الجديدة "غوغل بلي بروتيكت"، وتعمل من خلال متجر "غوغل بلي" الرسمي.

آلية عمل "غوغل بلي بروتيكت"؟

تفحص الميزة التطبيقات والأجهزة بحثا عن أي سلوك ضار.

تعمل الميزة على تعطيل أو إزالة التطبيقات الضارة.

ترسل تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات التي يمكنها استخدام الأذونات للوصول إلى بياناتك الشخصية.

تعيد تعيين أذونات التطبيق لحماية الخصوصية.

كيف نتحقق من أن الميزة تعمل؟

افتح تطبيق "غوغل بلي"، ثم انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن.

انقر على الإعدادات، ثم تأكد ما إذا كان جهازك مدعوم بالميزة، وإذا كان كذلك اضغط على زر تفعيلها.