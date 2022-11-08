مواطنة تطلق تطبيقاً ذكياً لتسهيل تواصل المهنيين

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة زيلوس التقنية الناشئة الإماراتية إطلاق نسخة تجريبية من تطبيق «زيلوس Zealous» الذكي المخصص لتسهيل تواصل المهنيين على متاجر التطبيقات الذكية خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن التطبيق يعيد تصور كيفية تواصل روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع وشركات التقنية الناشئة في الإمارات من خلال تصميم تجربة محورها الإنسان باستخدام تكنولوجيا متقدمة وبطرق مبتكرة.

وقالت مريم أحمد حسني المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«زيلوس» لـ«البيان»: «إن «زيلوس» معني بتيسير التواصل مع الأشخاص في مجتمعنا التكنولوجي المتنامي، وذلك من خلال وضع تنبيهات لإعادة جدولة الوقت بشكل أفضل، ومواءمة الوقت والتاريخ بما يتناسب مع كلا الطرفين، وتحديد أفضل مكان للقاء. وتوقعت زيادة أعداد المشتركين بشكل كبير بعد إطلاق النسخة النهائية من التطبيق وتوظيف تقنيات الاصطناعي في التطبيق». ووفقاً لتقرير «لينكد إن»، يعتبر 80% من المهنيين أن التواصل مهم للغاية لنجاحهم الوظيفي.

وأوضحت أن تطبيق «زيلوس» الذي يتم التأكد من هوية مشتركيه يختلف عن «لينكد إن» في أنه يأخذ المشترك من مرحلة التواصل إلى مرحلة اللقاء بطريقة واقعية وسهلة. كما يوفّر الوقت والجهد من خلال أتمتة وتيسير جميع المهام. وأضافت: «زيلوس» هو كالصديق الذي يساعدك في التعرف والتواصل مع أحد الأشخاص وكذلك كالمساعد الخاص الذي يعمل على إزالة كافة العوائق المرتبطة بالتواصل مع الأشخاص العاملين ضمن مساحة مشتركة كالإعلام أو التسويق أو الإبداع، إلخ، وجعل تواصلهم جزءاً من حياتهم اليومية، وذلك من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحديد موقعهم الجغرافي. حيث يوفر «زيلوس» تجربة تواصل سلسلة تمنح المستخدم خاصية تتبع الخطوات ابتداءً من تحديد هوية الشخص الذي تم التواصل معه، الهدف من التواصل، وتحديد الوقت لإعادة التواصل معه.

ويقوم زيلوس - ويعني اسمه الرغبة القوية والحيوية لتحقيق إنجاز أو رؤية عمل ناجح - حصراً بترشيح المشاركين المحتملين بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين ليغني الطرفين عن تحديد أهداف ونوايا الأطراف المحتملة لعقد لقاءات، كما يوفر تطبيق زيلوس خاصية التنبيه التلقائي بعد مرور 20 دقيقة من اللقاء، مما يجنبك الشعور بالإحراج لتنبيه الطرف الآخر بانتهاء موعد اللقاء.

وأكّدت مريم أن دبي هي البوابة الأمثل عالمياً لدخول السيدات عالم التقنية نظراً للدعم الحكومي الكبير لمشاريع التقنية الناشئة.