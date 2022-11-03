«فيسبوك» يوقف تعاونه مع «ميديا سيرفيسز» التابعة لـ«فرانس برس»

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وكالة فرانس برس، اليوم، أن «فيسبوك» سيوقف، في مطلع 2023، تعاونه مع شركة «ميديا سيرفيسز» التابعة لها، والمسؤولة عن اختيار المحتوى الذي يظهر في خدمة «فيسبوك نيوز» التي أطلقت في فبراير.

كما أكدت مجموعة «ميتا» الأمريكية، التي تمتلك الشبكة الاجتماعية، عدم تجديد العقد، مفضّلةً أن تتولى خوارزميات «تنظيم» (فرز واختيار) محتوى الأخبار بدلاً من صحافيين.

وتخص العقود محدودة الأجل أكثر من عشرة صحافيين وظفتهم «ميديا سيرفيسز» للاضطلاع بهذه المهمة، وفق إدارة وكالة فرانس برس التي لم تدلِ بمزيد من التعليقات.

وقال متحدث باسم «ميتا»، في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس وصحيفة «لوفيغارو» التي أوردت الخبر لأول مرة: «نحن نقيّم باستمرار شراكاتنا العالمية لتنظيم المحتوى بناء على احتياجات المستخدمين والمنتجات».

وستتواصل خدمة «فيسبوك نيوز» حتى نهاية عام 2024 على الأقل بناء على العقود المبرمة منذ الخريف الماضي مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية لاستخدام محتواها.

يأتي انتهاء العقد مع «ميديا سيرفيسز» في وقت تمر «ميتا» بصعوبات مع انخفاض صافي ربحها بنسبة 52 في المئة ليبلغ 4,4 مليارات دولار في الربع الثالث، وهي تعتزم تعزيز إنتاج مقاطع فيديو قصيرة لمنافسة تطبيق «تيك توك».

على صعيد متصل، تدفع «ميتا» مقابلاً لأكثر من 80 وسيلة إعلام في أنحاء العالم، من بينها وكالة فرانس برس، في إطار برنامج التحقق من المحتوى.