ماسك يريد إحياء تطبيق "فاين" للفيديو القصير في "تويتر"

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أخبر المالك الجديد لـ"تويتر" إيلون ماسك المهندسين والمطورين في شبكة التواصل الاجتماعي عن بدء الاستعدادات لإعادة تطبيق "فاين" لخدمة استضافة فيديو بشكل صغير، والذي كان شائعاً في يوم من الأيام، وفق ما أفادت تقارير.

وتم إغلاق "فاين" في العام 2016 بعد حوالي أربع سنوات من شرائه من قبل "تويتر"، وبحسب ما ورد حاولت الشركة بعد ذلك بيعه لكنها عادت عن قرارها على الرغم من تلقيها العديد من العروض.

وقالت مصادر صحافية إن ماسك كلف مهندسين في "تويتر" بدء مراجعة قاعدة كود "فاين"، والتي قال مصدر إنها "تحتاج إلى الكثير من العمل"، بحسب "مونت كارلو".

يوم الأحد الماضي طرح ماسك استطلاعاً على تويتر يقول "هل نعيد فاين؟"، ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل ولم يعلن عن أي خطط للقيام بذلك.