20 أم 8 دولارات؟ ماسك يفاوض على سعر «العلامة الزرقاء»

يبدو أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي الجديد لموقع «تويتر» ماضٍ بالفعل في الخطط التي تم تداولها أخيراً، وذلك لجهة فرض رسم يقدر بنحو 20 دولاراً شهرياً على الحسابات الموثقة ممن يرغب أصحابها الاحتفاظ بـ«العلامة الزرقاء».

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، غرد قطب الأعمال على حسابه الرسمي للمنصة، قائلاً «ماذا عن دفع 8 دولارات شهرياً؟»، معللاً ذلك بأنه لا يمكنهم الاعتماد كلياً على المعلنين لتسديد الفواتير المترتبة على المنصة الاجتماعية؛ لذلك هم بحاجة لخطوة مماثلة.

جاءت تصريحات ماسك الأخيرة رداً على تغريدة نشرها الكاتب الأمريكي، ستيفن كينغ، يوم أمس، والذي بث فيها تعجبه من حجم المبلغ المطلوب آملاً بإبقاء «علامته الزرقاء».

جدير الذكر أن منصة تويتر قد أصبحت محط أنظار الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديداً بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة الاجتماعية الشهيرة وخططه لإضافة العديد من المميزات الجديدة.

وبحسب موقع شبكة «مونت كارلو الدولية»، تخطط الشركة لرفع اشتراكها الاختياري المميز البالغ 4.99 دولارات شهرياً، والذي يسمى «تويتر الأزرق - Twitter Blue» إلى 19.99 دولاراً في الشهر.

وستقترح المنصة المزيد من الميزات، بما في ذلك عملية التحقق، لجعل قيمة الاشتراك تتناسب مع ارتفاع التكلفة.

ومن جهة أخرى، أشار تقرير لموقع «ذا فيرغ» إلى أن المستخدمين الحاليين أمامهم 90 يوماً للاشتراك في الخدمة الجديدة بعد إطلاقها وإلا سيفقدون شارة التحقق الزرقاء.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?