تصليح خطأ تسبب في انقطاع خدمة إنستغرام لساعات

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قالت إنستغرام أمس الاثنين إنها أصلحت خطأ برمجيا منع آلاف المستخدمين من الوصول إلى منصة مشاركة الصور لنحو ثماني ساعات وأدى إلى شكاوى من تعليق الحسابات.

وأضافت إنستغرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز في تغريدة على تويتر أمس الاثنين "أصلحنا الآن الخطأ الذي كان يتسبب في مشكلات في وصول أشخاص من أجزاء مختلفة من العالم إلى حساباتهم، وتسبب في تغيير مؤقت بالنسبة للبعض في عدد المتابعين".

ولم يعلق متحدث باسم إنستغرام على مسألة تعليق الحسابات. وكتب عدد من مستخدمي المنصة على تويتر أن إنستغرام طلب منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة.

وأغلق سهم ميتا على انخفاض 6.1 بالمئة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم.