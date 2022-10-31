تويتر: الاشتراك الاختياري إلى 20 دولاراً

المصدر: واشنطن ـ وكالات

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كشف موقع «ذا فيرج» الأمريكي المتخصص في أخبار التكنولوجيا عن اعتزام شركة «تويتر» زيادة سعر الاشتراك الشهري الاختياري إلى 19.99 دولاراً، من 4.99 دولار حالياً، وكذلك إطلاق ميزات جديدة، من بينها التحقق من المستخدم نظير دفع مقابل.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، أن الخطة تقضي بأنه سيكون أمام المستخدمين الموثقين 90 يوماً للتسجيل أو سيخسرون علامة التوثيق الزرقاء، وفق التقرير الذي نقل هذه المعلومات عن مصادر مطلعة.

وذكر «ذا فيرج» أنه تم إبلاغ الموظفين العاملين في المشروع بأنه سيتم فصلهم من العمل، إذا لم يلتزموا بالموعد النهائي لإطلاقه في 7 نوفمبر المقبل.

بعد التقرير، استطلع المستثمر جايسون كالاكانيس آراء مستخدمي تويتر بشأن المبلغ الذي سينفقونه للحصول على علامة التوثيق، ومنحهم خيارات تبدأ من «لن أدفع» إلى 15 دولاراً شهرياً.

وقال مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، إن الأمر «مثير للاهتمام»، بعدما أجاب 78.7% من الأشخاص المشاركين في الاستطلاع بأنهم لن يدفعوا مقابل الحصول على علامة التوثيق.