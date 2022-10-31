عطل تقني يصيب «إنستغرام»

المصدر: أ ف ب

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أبلغ موقع «إنستغرام»، اليوم، عن صعوبات واجهها مستخدموه الذين أشار بعضهم إلى أن حساباتهم عُلّقت أو أصبحت غير متوافرة، فيما أكدت المنصة الاجتماعية أنها تعمل على معالجة العطل المُسجّل.

وغرّد قسم التواصل التابع لشركة «ميتا»، في حسابه عبر «تويتر»: «ندرك أن بعضكم يواجه صعوبات في استخدام حساباته في إنستغرام»، مضيفاً: «نعمل على حلّ المشكلة ونعتذر عن إزعاجكم».

وأكد عشرات المستخدمين، اليوم، في منشورات عبر مواقع التواصل، أنهم غير قادرين على استخدام حساباتهم في «إنستغرام»، أو أنهم تلقوا رسائل تشير إلى أن حساباتهم عُلّقت.

ولفت موقع «داون ديتاكتر» المتخصص إلى أن العطل طال عدة آلاف من الحسابات، فيما سُجّل رقماً قياسياً للحسابات المُتوقّفة نحو الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش. وفي 22 سبتمبر، سُجّل خلل مماثل لم تنشر «إنستغرام» عند حدوثه أي توضيح.

ويأتي انقطاع خدمة «إنستغرام» بعد أقل من أسبوع على عطل طال تطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا»، وتأثر به الثلاثاء الفائت مليارات من المستخدمين.