شركة إلكترونيات تطلق نموذج أصغر تلفزيون في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة إلكترونيات نموذجين أوليين لأصغر تلفزيون في العالم لا يتجاوز حجم شاشته بوصة.

وكشفت شركة «TinyCircuits» عن النموذج الأول باسم «TinyTV» بشاشة 0.6 بوصة، أما النموذج الثاني فيحمل اسم «TinyTV 2»، وشاشتها بمقاس 1.0 بوصة، وبه مكبر صوت أمامي مقاس 0.6 × 0.4 بوصة، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم.

والتلفزيون الأصغر في العالم مزود بمقبضين دوارين، الأول لضبط مستوى الصوت، والثاني لتغيير القنوات.

وحجم التلفزيون الصغير يعادل حجم طابع بريدي، ويعمل لمدة ساعة واحدة من تشغيله لكل شحنة.

ويمكن للمستخدم تزويد التلفزيون بمقاطع فيديو باستخدام كابل USB-C وتوصيله بالكمبيوتر.

وزوّد المطورون هذا التلفزيون ببطاقة microSD بسعة 8 غيغابايت التي يمكنها الاحتفاظ بما يتراوح ما بين 10 إلى 40 ساعة من اللقطات.

ويمكن للمستخدمين تحميل أفلامهم وبرامجهم ومقاطع فيديو تيك توك عن طريق توصيلها بجهاز الكمبيوتر وسحب الملفات، بشرط تحويل مقاطع الفيديو إلى تنسيق ملائم للتلفزيون، عن طريق استخدام برنامج مجاني توفره الشركة المصنعة.

ويسمح البرنامج سالف الذكر للمستخدم بإضافة تأثيرات إلى مقاطع الفيديو الخاصة به.

أما التحكم في التلفزيون فيكون عن طريق أزرار أو مقابض مدمجة، وهي وحدة تحكم عن بُعد اختيارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، بحيث يستطيع المستخدم تشغيل الجهاز أو تغيير مستوى الصوت أو تشغيل مقطع الفيديو.

وجرى تصنيع هذا التلفزيون في ولاية أوهايو الأمريكية، وبدأت الشركة مشروعها الأول في هذا التوجه بتصنيع معالج كمبيوتر مصغر يسمى «TinyDuino» في عام 2012.

وفي سنة 2014، أصدرت الشركة «TinyScreen»، وهي وحدة عرض مصاحبة جرى دمجها في وحدة ألعاب «Tiny Arcade» في عام 2015.

وقبل 5 أعوام، اشترى الياباني ياشوسي إيناري حقوق الجيل التالي من «TinyScreen +»، وبدأ في صنع المنمنمات الخاصة به، وطبع جهاز تلفزيون مصغر ثلاثي الأبعاد باسم «MAME-TV»، وحقق نجاحاً كبيراً لدرجة أنه جذب انتباه شركة «TinyCircuits» وتعاونوا معه.

ولسوء الحظ، عانى «ياشوسي» سرطان المخ وتوفي سنة 2019، وواصلت الشركة جهودها منفردة حتى أصدرت « TinyTV DIY Kit» في العام نفسه، وهو أساس لظهور الإصدارين الحديثين من أصغر تلفزيون في العالم.

وتبلغ قيمة الإصدار 59 دولاراً، أما وحدة التحكم فثمنها 10 دولارات.