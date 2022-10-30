ماسك يتملك «تويتر» ويعلن تحرر الطائر

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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أصبح إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر، وبدأ عهده بإقالة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، من دون أن يفصح عن الكثير بخصوص كيفية تحقيقه طموحاته الكبيرة لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

وكتب في تويتر بعد إتمامه صفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار «لقد تحرر الطائر» في إشارة إلى الطائر الذي يمثل شعار المنصة وإلى رغبته على ما يبدو في تقليل القيود على المحتوى الذي يمكن نشره. كما قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، الذي يصف نفسه بأنه مؤيد لحرية التعبير، إنه يرغب في منع تحول المنصة إلى مكان لفرض آراء الكراهية والانقسام.

ومن بين أهدافه الأخرى «هزيمة» روبوتات البريد العشوائي في تويتر وجعل الخوارزميات التي تحدد كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين متاحة للجمهور. ولكن ماسك لم يفصح عن تفاصيل بشأن كيفية تحقيقه كل هذا ومن سيدير الشركة.

وقال سابقاً إنه يخطط لإلغاء وظائف، مثيراً القلق بين موظفي تويتر البالغ عددهم نحو 7500 موظف بشأن مستقبلهم.