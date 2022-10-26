عطل يصيب «واتساب»

المصدر: (بنغالور - رويترز)

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توقف تطبيق «واتساب» الشهير للتراسل عن العمل أمس، حيث أبلغ مستخدمون في آسيا وأوروبا وجنوب أفريقيا عن مشكلات في إرسال واستقبال الرسائل ومقاطع الفيديو.

وفي حوالي الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، أظهر موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في تتبع أعطال المواقع، أن أكثر من 68 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل في التطبيق في بريطانيا، بجانب 19 ألفاً في سنغافورة، و15 ألفاً في جنوب أفريقيا.

وقال متحدث باسم الشركة الأم ميتا بلاتفورمز «نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون حالياً مشكلة في إرسال الرسائل ونعمل على إعادة واتساب للعمل».