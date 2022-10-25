بعد عطل مفاجئ.. عودة تطبيق «واتساب» للعمل

المصدر: البيان

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عاد تطبيق واتساب للعمل من جديد، بعد عطل مفاجئ أوقف محادثات التطبيق، صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر.

اشتكى مستخدمو تطبيق "​الواتساب​" من خلل تقني، حيث إن الرسائل الفردية لا تصل بكاملها إلى الشخص الآخر، ما أدى إلى توقف إرسال واستقبال الرسائل والصور والفيديوهات.

وقال مستخدمون لـ"واتساب" في مناطق عدة في العالم إنهم يواجهون مشكلة في إرسال الرسائل واستقبالها.

وذكرت تقارير إخبارية أن العطل طال الدردشات الشخصية بين الأشخاص وتلك الخاصة بالمجموعات.

وأكد موقع "downdetector" الذي يتابع الأعطال الفنية في المواقع والمنصات الرقمية الشهيرة، وجود مشكلة فنية في "واتساب".

وأظهرت بيانات الموقع ارتفاعا كبيرا في بلاغات الأعطال التي طالت "واتساب" في الساعات الأخيرة.

وفي ساعة واحدة فقط تلقى الموقع أكثر من 9 آلاف بلاغ بهذا الشأن.