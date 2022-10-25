باحثون يبتكرون روبوتاً يشبه وزير التحوّل الرقمي الياباني.. فيديو

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

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ابتكر فريق بحثي ياباني بقيادة الأستاذ بجامعة أوساكا هيروشي إيشيجورو إنساناً آلياً يشبه وزير الدفاع والخارجية الأسبق ووزير التحول الرقمي الحالي تارو كونو، وهو جزء من بحث حول إمكانية إجراء الأنشطة الاجتماعية عن بُعد بشكل فعال.

وقد تم الكشف عن الروبوت يوم الجمعة الماضي، وأعرب كونو عن سعادته لتقارب الشبه مع الروبوت، مازحا أنه "بموافقة البرلمان، سأسمح له بحضور اجتماع لجنة الميزانية".

يذكر أن البحث هو جزء من مشروع يقوده مكتب مجلس الوزراء يرتبط بالعمل عن بعد والروبوتات المستقبلية، بحسب موقع (japantimes).

يحتوي الروبوت، الذي يبلغ ارتفاعه 175 سم، على 52 جزءًا متحركًا، بما في ذلك الأجزاء الموجودة في وجهه وذراعيه وأسفل ظهره. ومن المتوقع أن تسهم هذه الروبوتات في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز إصلاح أسلوب العمل. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كان سيتم قبولها على نطاق واسع.

ويخطط فريق البحث لإجراء تجربة لمعرفة كيف يشعر الناس إذا تحدث الروبوت بصوت كونو.

باحثون يابانيون يبتكرون روبوتاً يشبه وزير التحوّل الرقمي في بلدهم!https://t.co/j65mm6ZiTB pic.twitter.com/C9D6GRmP5W — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 24, 2022