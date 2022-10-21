كجزء من خطته للاستحواذ على الشركة.. ماسك يتعهّد بفصل 75% من موظفي تويتر

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

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تعهد إيلون ماسك بفصل 75 في المائة من القوى العاملة في تويتر كجزء من خطته للاستحواذ على الشركة.

وكشفت وثائق الشركة، التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، أن الملياردير الأمريكي أخبر المستثمرين المحتملين في صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يخطط للتخلص من ثلاثة أرباع العاملين البالغ عددهم 7500 عامل.

ومن شأن ذلك أن يترك الشركة مع طاقم هيكلي يضم ما يزيد قليلاً على 2000 موظف، وهو ما يقول الخبراء إنه سيجعل من الصعب على منصة التواصل الاجتماعي التضييق على ما تعتبره "معلومات مضللة".

وستلغي الخطط وظائف أكثر بكثير مما كانت الإدارة الحالية لتويتر تخطط لتنفيذه، وستكون لذلك آثار هائلة، لكنها ستحفظ ما الوجه لقيادة تويتر الحالية وتجنبها الإعلان عن تسريح ربع القوة العاملة التي كانت تخطط لها بالفعل لخفض التكاليف، بحسب "ديلي ميل".

كما خططت الإدارة أيضًا لإجراء تخفيضات كبيرة على بنيتها التحتية، والتخلص من مراكز البيانات التي تحافظ على عمل الموقع لأكثر من 200 مليون مستخدم يوميًا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة اليوم الجمعة، حيث يقول ماسك إنه دفع الكثير للشركة.

يقول الخبراء إن المستخدمين سيشعرون على الفور بتأثير التخفيضات الهائلة في الوظائف.

قال إدوين تشين، عالم البيانات المسؤول سابقًا عن البريد العشوائي والمقاييس الصحية على تويتر، والذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة Surge AI الناشئة لتعديل المحتوى، إنه بينما يعتقد أن تويتر كان مكتظًة بالموظفين، فإن التخفيضات التي اقترحها ماسك "لا يمكن تصورها '.

وقال إنهم سيعرضون مستخدمي تويتر لخطر الاختراق وحتى التعرض لمواد مسيئة مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

وقال تشين للصحيفة: "سيكون تأثيرًا متتاليًا حيث ستنخفض الخدمة والأشخاص الباقون ليس لديهم المعرفة المؤسسية لاستعادتهم، ويكونون محبطين تمامًا ويريدون ترك العمل كذلك''.

لكن نيل مينو، خبير حوكمة الشركات، قال إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا كان على الأرجح يقوم بمجرد تسويق خطط طموحة للمستثمرين المحتملين، وسيواجه صعوبة في متابعة المقترحات.

وتلقي وثائق الشركة الجديدة، المستندة إلى المحادثات مع المديرين التنفيذيين على مدى الأشهر القليلة الماضية، الضوء على الكيفية التي يخطط بها ماسك لتحوير تويتر وجعلها أكثر ربحية.

وتواجه تويتر الآن خسائر كبيرة في الموظفين، وانخفاضا في التوظيف، ومشاريع متوقفة، وأسعار أسهم متقلبة بعد معركة قانونية استمرت لأشهر حول ما إذا كان ماسك سيستمر في محاولته لشراء الشركة.

تم تداول سهم تويتر عند 52.44 دولار أمس الخميس، بزيادة أكثر من 11 بالمائة خلال الشهر، لكنه لا يزال أقل بنسبة 13 بالمائة تقريبًا مما كان عليه في العام الماضي.